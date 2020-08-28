Дети-инвалиды из глубинки смогут рассчитывать на квартиры в Орле

28.8.2020 | 15:43 Новости, Общество

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Поправки в закон приняли депутаты облсовета.

Теперь детям-сиротам, в том числе являющимся инвалидами, будут выдавать новое жилье не только по месту регистрации. Соответствующие поправки в закон приняли депутаты Орловского облсовета на августовской сессии.

Сообщается, что новый проект внес на рассмотрение заксобрания губернатор Андрей Клычков. Не исключено, что его решение связано с ситуацией с детьми-инвалидами из Болховского дома-интерната. Как уже писал «Орелград», ребята были вынуждены написать видеообращение на имя президента Владимира Путина, потому что уже отчаялись ждать, пока власти Орловской области выделят им положенные законом квартиры. Только после этого и вмешательства прокуратуры сиротам начали давать квартиры, причем пять из них чиновники уже планируют купить в Орле.

— Согласно документу, сироты могут рассчитывать на получение собственных квадратных метров не только по месту прописки, но и в другом муниципальном или городском округе региона. При этом жильё должно соответствовать требованиям с учётом потребностей инвалидов. Также отмечу, что согласно действующему закону, общая жилая площадь помещения на одного человека составляет 33 квадратных метра. В случае, если на рынке нет подходящего жилья, поправками мы закрепили право уменьшать площадь — максимум до 28 квадратов, или увеличивать, но не более чем до 45 квадратов, из расчёта на одного человека, — пояснил спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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