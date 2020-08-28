Фотофакт: в Орле молодожены приехали на свадьбу на тягаче

Снимки необычного свадебного кортежа появились в Сети.

В одном из орловских пабликов соцсети «ВКонтакте» появилось фото необычного свадебного кортежа. Молодожены приехали на свадьбу на желтом тягаче.

«Свадьба по-орловски!» — подписал автор поста фотографии.

Пользователи Сети оценили креатив молодоженов. «Лучше, во всяком случае, чем пупс на лимузине», — написал кто-то в комментариях.

При этом люди отмечают, что стоимость тягача даже больше цены традиционного свадебного кортежа. Комментаторы признали эту свадьбу «единственной по-настоящему дорогой». А кто-то честно признался, что мечтает хотя бы просто прокатиться в таком грузовике.

ИА «Орелград»