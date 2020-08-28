Фотофакт: в Орле молодожены приехали на свадьбу на тягаче

28.8.2020 | 14:59 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Снимки необычного свадебного кортежа появились в Сети.

В одном из орловских пабликов соцсети «ВКонтакте» появилось фото необычного свадебного кортежа. Молодожены приехали на свадьбу на желтом тягаче.

«Свадьба по-орловски!» — подписал автор поста фотографии.

Пользователи Сети оценили креатив молодоженов. «Лучше, во всяком случае, чем пупс на лимузине», — написал кто-то в комментариях.

При этом люди отмечают, что стоимость тягача даже больше цены традиционного свадебного кортежа. Комментаторы признали эту свадьбу «единственной по-настоящему дорогой». А кто-то честно признался, что мечтает хотя бы просто прокатиться в таком грузовике.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования