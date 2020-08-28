Инспекция труда проверила «Ливгидромаш»

В ходе проверки были вскрыты нарушения Трудового кодекса РФ.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, сотрудники этого ведомства провели плановую проверку акционерного общества «ГМС Ливгидромаш», расположенного в городе Ливны. В результате был выявлен целый ряд нарушений трудового законодательства. Некоторые из них инспекция озвучила.

Так, сообщается, что работодатель не ознакомил работника до подписания трудового договора с внутренними нормативными актами, которые напрямую касаются его работы. В частности, его «забыли» ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

«Работник при получении экземпляра трудового договора не подтвердил своей подписью экземпляр, хранящийся у работодателя, — пояснили в инспекции. — Работник был ознакомлен с приказом о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора под роспись позднее трех рабочих дней со дня издания приказа».

По итогам проверки последовали санкции. Так, само предприятие было привлечено к административной ответственности, а его директору инспекторы выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»