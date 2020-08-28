Орловская область нарастила экспорт до закрытия границ

28.8.2020 | 13:58 Новости, Экономика

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Показатели внешнеторгового оборота выросли до пандемии.

По данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, внешнеторговый оборот Орловской области в январе-марте 2020 года, с учетом стран — членов ЕАЭС, составил 144,3 миллиона долларов США. Это на 10,6 процента больше, чем в первом квартале 2019 года.

Отметим, что данные приведены именно за первый квартал, то есть непосредственно до начала пандемии новой коронавирусной инфекции и до закрытия границ между странами. В Орелстате сообщили, что за отчетный период времени в Орловской области импорт по сравнению с январем-мартом 2019 года увеличился на 4,5 процента и составил 75,1 миллиона долларов США.

Объем экспорта за то же время вырос на 18 процентов – до 69,2 миллиона долларов. Словом, до пандемии орловский бизнес довольно успешно работал на международной арене. По данным Орелстата, примерно 30 процентов внешней торговли приходится на страны СНГ, а остальное – на страны дальнего зарубежья.

Кстати, рекордный показатель Орловская область установила еще в 2014 году. Тогда за год внешнеторговый оборот региона составил 845,2 миллиона долларов США. В последующие несколько лет он упал примерно в 2 раза. В 2019 году показатель внешней торговли составил 591,1 миллиона долларов США. Из них 343,8 миллиона долларов составил импорт, а 247,3 миллиона – экспорт.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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