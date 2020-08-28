Орловский автовладелец спас угонщика от тюрьмы

Амчанин простил подсудимого, что позволило тому избежать наказания.

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил просьбу местного жителя, ставшего жертвой преступления. Тот простил местного жителя, угнавшего принадлежащий ему автомобиль. Как следует из материалов уголовного дела, преступление подсудимый совершил в июне 2020 года. Было установлено, что в период времени с 23 до 24 часов он, в состоянии алкогольного опьянения, находился на автомобильной стоянке, расположенной возле многоквартирного дома.

Его внимание привлек автомобиль ВАЗ-2108. Нетрезвый мужчина внезапно решил его угнать. Он забрался в салон «восьмерки» и нашел ключ от замка зажигания в кармане куртки, находившейся внутри. Поэтому проблем с запуском двигателя у него не возникло. Угонщик тронулся в путь, направляясь в сторону конечной остановки микрорайона «В» города Мценска.

Добраться туда он не смог, так как при движении по улице Машиностроителей на светофоре был задержан сотрудниками ГИБДД МО МВД РФ «Мценский». Злоумышленник провел за рулем чужого автомобиля буквально минут пять. Но даже за это ему грозило суровое наказание, от которого его фактически спас сам потерпевший.

В судебном заседании владелец угнанного автомобиля попросил о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого, пояснив, что полностью примирился с ним. Он заявил, что угонщик загладил причиненный преступлением вред и что претензий материального характера к нему у него нет.

Поскольку никто из участников процесса не возражал против такого поворота событий, суд постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон в соответствии со статьей 25 УПК РФ. Что касается автомобиля ВАЗ-2108, то его уже вернули законному владельцу.

ИА «Орелград»