Режим ограничений в Орловской области продлили до 30 сентября

28.8.2020 | 9:43 Новости, Общество

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Масочный режим сохраняется

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Орловской области продлил режим ограничений в регионе до 30 сентября. Соответствующее решение принято накануне. Вместе с ограничениями сохраняются масочный режим, а также запрет на проведение массовых мероприятий.

Коронавирус продолжает активно распространяться в Орле, а также Орловском и Ливенском районах, признали в Роспотребнадзоре. Коэффициент распространения коронавируса в последние четыре дня превысил 1 и сейчас составляет 1,04. Стольких человек в среднем инфицирует больной до изоляции.

Охват населения тестами оценивается в 203 на 100 000 человек. В больницах свободны около 58% коек.

ИА «Орелград»

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