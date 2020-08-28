Режим ограничений в Орловской области продлили до 30 сентября

Масочный режим сохраняется

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Орловской области продлил режим ограничений в регионе до 30 сентября. Соответствующее решение принято накануне. Вместе с ограничениями сохраняются масочный режим, а также запрет на проведение массовых мероприятий.

Коронавирус продолжает активно распространяться в Орле, а также Орловском и Ливенском районах, признали в Роспотребнадзоре. Коэффициент распространения коронавируса в последние четыре дня превысил 1 и сейчас составляет 1,04. Стольких человек в среднем инфицирует больной до изоляции.

Охват населения тестами оценивается в 203 на 100 000 человек. В больницах свободны около 58% коек.

ИА «Орелград»