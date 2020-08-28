В Орле обновят памятник жертвам политических репрессий

28.8.2020 | 9:15 Новости, Общество

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Уже заключен госконтракт почти на 200 тысяч рублей.

Мэрия Орла выбрала подрядчика для благоустройства братской могилы и памятника жертвам политических репрессий, которые расположены около Медведевского леса. Победителем электронного аукциона стало ООО «ТК Наследие», рассказали в мэрии Орла.
Сообщается, что госконтракт на 198 тыс. рублей будет заключен в середине сентября. Срок работ – месяц с момента подписания документа.

— 28 августа завершится прием заявок на благоустройство других воинских захоронений. В частности, могилы советского воина М. Блохи (пер. Бетонный, 2), могилы польских революционеров (Троицкое кладбище), Братского захоронения жертв фашизма (Красноармейская, 10), сквера Танкистов (площадь Мира), Братской могилы Советских воинов (территория завода «Дормаш»), захоронения генерала Л.Н. Гуртьева (воинский участок Троицкого кладбища), мемориального знака на Братском гарнизонном кладбище (в сквере у завода «Научприбор»), могилы родителей авиаконструктора Н.Н. Поликарпова (Крестительское кладбище), — сообщила пресс-служба.

Подрядчики на эти объекты определятся к 31 августа.

ИА «Орелград»

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