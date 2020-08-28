В Орловской области появилась новая святыня

Частицу гробницы блаженной Ксении Петербургской привезли в Долбенкино.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, новая святыня поступила в единственный в России женский монастырь во имя блаженной Ксении Петербургской. Он расположен в селе Долбенкино Дмитровского района. В канун праздника Успения прихожанка из Северной столицы привезла сюда частицу гробницы блаженной Ксении Петербургской.

Сама она рассказала, что частица гробницы была доставлена из часовни, в которой покоится почитаемая православными святая, по благословению настоятеля храма Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга протоиерея Виктора Московского. В Орловской митрополии пояснили, что святыня будет постоянно пребывать в орловском монастыре, а со временем ее планируют сделать доступной для поклонения верующих.

Ксения Петербургская считается одной из самых известных и почитаемых святых Северной столицы. Ее часовня не пустовала даже в советское время. Блаженную Ксению почитают как покровительницу всех любящих и ищущих семью, заступницу за детей и близких.

Она родилась в XVIII веке и, овдовев, стала юродивой. Брак Ксении и полковника Андрея Петрова длился всего 3 года. Когда муж внезапно умер, ей было 26 лет. Из жития следует, что «пришедшее горе и любовь к ушедшему мужу так сильно подействовали на молодую вдову, что она совершенно преобразилась. Вместе с мужем земная женщина умерла в ней, но родилась бессмертная супруга. На похоронах это преображение произошло буквально: переодевшись в одежды умершего мужа, вдова объяснила присутствующим, что хоронят жену Андрея – Ксению».

Забыв свое прежнее имя, она откликалась только на «Андрея Петрова», а ее постоянной одеждой стал мундир мужа. Все свое имущество Ксения подарила имущество бедным, а дом отдала подруге. Блаженная прожила так около 40 лет. Поначалу петербуржцы относились к ней как к городской сумасшедшей. Но постепенно ее стали считать покровительницей Северной столицы.

Часовня святой блаженной Ксении Петербургской находится на Смоленском кладбище. Кстати, канонизировали ее только в конце XX века. В 1988 году поместный собор Русской Православной Церкви причислил ее к лику святых.

ИА «Орелград»