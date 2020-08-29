Орловчанка убила своего новорожденного ребенка

29.8.2020 | 11:11 Новости, Происшествия

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Женщина закопала младенца в ближайшей лесополосе

Жительницу Мценска задержали по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете Орловской области. 31-летняя женщина уже признала вину.

По версии следствия, она родила ребенка 17 августа. После этого амчанка убила его и закопала тело в ближайшей лесополосе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка». Силовики назначили женщине психиатрическую экспертизу. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

ИА «Орелград»

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