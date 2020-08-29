В Орле упрямому вору помогли найти работу

29.8.2020 | 12:43 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Житель Орловской области буквально отработает свой штраф.

В Орловской области местному жителю суд изменил наказание, назначенное ранее за совершенную им кражу. Как пояснили в региональном управлении ФССП России, мужчина получил уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей. После того, как приговор вступил в законную силу, было возбуждено исполнительное производство. Оно поступило в Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам. Осужденному было вручено постановление об этом.

Ему также разъяснили, что если он не оплатит штраф в установленный законом срок, то назначенное наказание может быть изменено. Несмотря на это, вор платить отказался. Не стал он обращаться в суд за рассрочкой, хотя такое право и возможность у него имелись. Как говорят приставы, уважительных причин для того, чтобы не платить, у него не было.

Поэтому пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене вида наказания. Требования были удовлетворены. Упрямцу уголовный штраф заменили 180 часами обязательных работ. Теперь гражданину предстоит выполнять общественно-полезные работы, резюмировали в УФССП.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования