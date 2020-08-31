Администрации губернатора понадобился стол руководителя

Областные власти объявили тендер на поставку мебели.

Администрация губернатора и правительства Орловской области разместила в государственной информационной системе извещение о закупке мебели, по сути, для государственных нужд. Речь идет об офисной мебели. В частности, администрация планирует приобрести за бюджетный счет один стол руководителя, стоимость которого оценена в 7 212 рублей. Также будет куплено пять обычных письменных столов по цене 6 084 рубля за штуку.

Кроме того, бюджетные средства планируется потратить на приобретение шести шкафов полуоткрытых по 10 855 рубля за единицу, пяти подкатных тумб по 5 937 рублей, одной тумбы с замком за 8646 рублей, углового стола за 8 188 рублей, двух шкафов со стеклом по 15 258 рублей за штуку, трех шкафов для одежды по 11 071 рубля за единицу, а также брифинга и приставного шкафа. Вся эта мебель обойдется казне Орловской области примерно в 227 тысяч рублей.

ИА «Орелград»