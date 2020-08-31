Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 7000

За сутки прибавилось 47 пациентов

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 7029, превысив рубеж в семь тысяч. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 47 человек.

Вместе с тем медики выписали только 40 человек, количество победивших вирус достигло 5581. Умерли 106 человек — за сутки показатель не изменился.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 995 319, за сутки диагноз подтвердился у 4993 человек. Из них 1360 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 809 387 пациентов, умерли 17 176.

ИА «Орелград»