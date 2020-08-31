Орловская область недосчитается 1,5 млрд рублей из-за COVID-19

Областные власти внесли поправки в бюджет региона.

Орловский облсовет народных депутатов сразу в двух чтениях согласовал внесение изменений в закон о бюджете региона на текущий год. Проект был внесен правительством области. Из него следует, что доходы областного бюджета увеличены на 1,919 миллиарда рублей и составят 40,286 миллиарда. Расходы вырастут на 3,443 миллиарда рублей и составят 41,81 миллиарда.

«Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сокращены в связи с влиянием последствий распространения новой коронавирусной инфекции на экономику региона на сумму 1,54 миллиарда рублей», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Выжить Орловской области помогут безвозмездные поступления из федерального бюджета, объем которых увеличен на 3,459 миллиарда рублей. Эти средства в основном предназначены для компенсации сокращения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и на поддержку муниципальных бюджетов. Последним выделят 300 миллионов рублей.

Кроме того, регион планирует привлечь коммерческие кредиты в объеме 1,524 миллиарда рублей, из которых 1,066 миллиарда планируется направить на компенсацию сокращения налоговых и неналоговых поступлений. Оставшаяся сумма от объема привлеченных коммерческих кредитов, а также средства от перераспределения бюджетных ассигнований будут направлены на оплату труда бюджетников, на разработку проектно-сметной документации для завершения строительства многопрофильного медцентра в Орле, на обслуживание госдолга Орловской области и другое.

ИА «Орелград»