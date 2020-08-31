В Орловской области насчитали 8 тысяч первоклашек

Статистики поздравили ребят с новым учебным годом.

Орелстат в преддверии 1 сентября издал специальный релиз, посвященный Дню Знаний. Учреждение напомнило, что этот праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. А единая дата начала учебного года — с 1 сентября — появилась в 30-е годы прошлого века.

«День знаний – это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог, — пишет Орелстат.- По состоянию на 1 января 2020 года в Орловской области насчитывалось более восьми тысяч потенциальных первоклассников — детей в возрасте 7 лет».

По данным Минпросвещения РФ, в 2019/2020 в Орловской области лицензии на осуществление образовательной деятельности имели 375 государственных и муниципальных школ. В них обучалось 75,9 тысячи школьников и работали 6,7 тысячи учителей. В 2019 году аттестат об основном общем образовании получили 7,1 тысячи орловцев, о среднем – 3,1 тысячи.

«Наряду с дневными государственными и муниципальными общеобразовательными организациями в регионе имели лицензии на осуществление образовательной деятельности восемь негосударственных общеобразовательных организаций, в которых работало 114 учителей и обучалось 662 ученика, — пишет Орелстат. — В них в прошлом году получили аттестат об основном общем образовании 38 человек, о среднем – 29 человек».

Также подсчитано, что в 2019 году в школах области было оборудовано 323 учебных кабинета основ информатики и вычислительной техники, а количество компьютеров за год увеличилось более чем на 700 штук и составило 9,9 тысячи единиц.

ИА «Орелград»