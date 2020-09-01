Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 108

За сутки в регионе умерли еще 2 человека

Еще два человека в Орловской области скончались от коронавируса, общее число жертв достигло 108, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем медики подтвердили COVID-19 еще у 51 жителя Орловщины, общее количество выросло до 7080. Выздоровели 5622 человека (+41 за сутки).

В России число случаев коронавируса превысило 1 млн и достигло 1 000 048. За сутки диагноз подтвердился у 4729 человек, из которых 1211 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 815 705 человек, умерли 17 299.

ИА «Орелград»