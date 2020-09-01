Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 108

1.9.2020 | 10:29 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

За сутки в регионе умерли еще 2 человека

Еще два человека в Орловской области скончались от коронавируса, общее число жертв достигло 108, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем медики подтвердили COVID-19 еще у 51 жителя Орловщины, общее количество выросло до 7080. Выздоровели 5622 человека (+41 за сутки).

В России число случаев коронавируса превысило 1 млн и достигло 1 000 048. За сутки диагноз подтвердился у 4729 человек, из которых 1211 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 815 705 человек, умерли 17 299.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования