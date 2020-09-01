Орловцам планировали продать протухшие деликатесы

В Орле пресекли попытку торговли просроченными продуктами.

Благодаря ФГИС «Меркурий» в Орловской и Курской областях были выявлены факты введения в оборот просроченной продукции. Об этом сообщает территориальное управление Россельхознадзора. Сообщается, что только в августе в ходе мониторинга системы «Меркурий» было выявлено более 50 случаев оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию с истекшим сроком годности.

В частности, в продажу в Орловской области должна была поступить балыковая варено-копченая колбаса, а также мясные деликатесы. Согласно информации ТУ Россельхознадзора, уполномоченным лицом Колпнянского потребительского общества на эту продукцию 18 августа были оформлены эВСД. Однако при проверке выяснилось, что срок годности данных товаров истек 9 июля и 5 августа соответственно. Кстати, в Курской области орловские специалисты пресекли попытку продажи икры мойвы. Документы на нее были оформлены 19 августа, хотя срок годности истек еще 22 июля.

«В адрес нарушителей направлены уведомления о необходимости недопущения нарушений требований законодательства при обороте продукции животного происхождения,- рассказали в управлении Россельхознадзора. — Уполномоченные лица за повторные допущенные нарушения при оформлении эВСД заблокированы в системе «Меркурий».

Кроме того, сотрудники ведомства разослали информационные письма во все магазины с требованием не допустить в продажу некачественную и опасную продукцию.

ИА «Орелград»