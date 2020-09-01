Три школы Орловщины находятся на карантине

1.9.2020 | 9:18 Новости, Образование

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Они не начинают учиться сегодня, 1 сентября

Три школы Орловской области находятся на карантине, учебный процесс в них не начнется 1 сентября. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, школа №2 Орла находится на карантине до 3 сентября. Школа №51 областного центра – до 13 сентября: 11 сотрудников заведения будут соблюдать карантин, остальные – вести дистанционные уроки. В этом им помогут представители лицея №39.

Наконец, на карантин ушла Подзаваловская школа Урицкого района. Она выйдет 11 сентября.

ИА «Орелград»

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