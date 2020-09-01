В Ливнах заявили об осложнении ситуации

В райцентре отмечен резкий рост числа внебольничных пневмоний.

«Ситуация осложняется — меры ужесточаются» — под таким заголовком на сайте администрации города Ливны появилась публикация с заседания муниципального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Его провел глава города Сергей Трубицин, который и возглавляет штаб. С докладами выступили заместитель главврача Ливенской ЦРБ Ольга Коняева, начальник городского отдела Роспотребнадзора Лариса Булатникова и другие.

«На территории города отмечены рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией (в августе – в полтора раза), случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции (на 28 августа — 254 случая), пациентов городской взрослой поликлиники (более 100 человек в сутки) и госпитализированных в инфекционное отделение Ливенской ЦРБ (58 человек), — говорится в сообщении местных властей. — По словам Ольги Коняевой, учреждение мобилизовало дополнительные ресурсы, развернуты дополнительные койки для больных, несмотря на напряженность, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь всем, кто обращается за ней, есть резерв коек для госпитализации».

Было отмечено, что в большинстве случаев заражения происходили на курортах, а также в больших компаниях, например, на праздновании свадеб и дней рождения. В связи с этим массовое скопление людей в кафе, клубах и кинотеатрах в мэрии сочли потенциальной угрозой. Жителям города рекомендовано «ограничить посещение общественных мест в целях снижения риска заражения, обязательно строго соблюдать санитарные предписания».

Также сообщается о росте заболевших среди сотрудников крупных промышленных предприятий города. При этом руководители предприятий подняли важный вопрос: в городе имеется проблема с прохождением жителями ПЦР-диагностики для выявления заболеваемости коронавирусной инфекции. Такую услугу предоставляет только одна лаборатория в городе, да и то на платной основе, а результат становится известен в течение 5 дней.

В мэрии уточнили, что местным организациям было рекомендовано заключить соответствующие договоры с Ливенской ЦРБ, но пока это сделало только АО «ГМС Ливгидромаш».

Согласно информации МО МВД России «Ливенский», в городе выявляются факты нарушений масочного режима и социальной дистанции, на нарушителей составляют протоколы об административных правонарушениях и штрафуют их.

«В завершение заседания глава города выразил убежденность в необходимости ужесточения контроля за соблюдением ограничительных мер, — говорится в сообщении администрации. — Решением оперативного штаба с 31 августа ужесточены проверочные мероприятия, в том числе в маршрутном транспорте, предприятиях общественного питания, в образовательных учреждениях. К этой работе подключатся сотрудники специальной группы департамента промышленности Орловской области и администрации города Ливны, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях. Усилят работу полицейские, в том числе участковые и патрульно-постовая служба. Ежедневно будет проводиться санитарная обработка общественного транспорта, остановочных павильонов, общественных территорий».

ИА «Орелград»