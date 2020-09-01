В Орле потратят миллионы на градусники и рециркуляторы

Власти областного центра переписали муниципальный бюджет.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, внесение поправок в муниципальный бюджет было согласовано депутатами горсовета. Парламентарии одобрили предложения мэрии по перераспределению денежных средств. Так, сообщается, что около 9,5 миллиона рублей было выделено на приобретение рециркуляторов, бесконтактных термометров и дозаторов для обработки рук.

Они будут куплены для муниципальных образовательных учреждений города «в целях исполнения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции». С той же целью, но уже при проведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов 13 сентября 2020 года, администрация города предложила увеличить на 2,2 миллиона рублей ассигнования на организацию общегородских и праздничных мероприятий.

Эти деньги выделены на приобретение средств индивидуальной защиты. Такую сумму городские власти нашли за счет уменьшения расходов на актуализацию схемы теплоснабжения города Орла на 1 миллион рублей и на демонтаж и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств — на 1,2 миллиона.

ИА «Орелград»