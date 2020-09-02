Орловцы протестировали систему дистанционного голосования

Представители облизбиркома выступили в качестве экспертов.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, организаторы выборов в регионе приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования. В качестве экспертов в открытом общественном тестировании выступили глава облизбиркома Людмила Маркина и начальник информационного управления Аркадий Полотовский. Само мероприятие было организовано ЦИК России.

«В процессе тестирования голосование проводилось по трем избирательным округам: двум реальным в Курской и Ярославской областях и одному условному избирательному округу, который был создан специально для экспертов, принимавших участие в профессиональной оценке предложенных программных решений», — пояснили в орловском облизбиркоме.

Так, в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 в Ярославской области избиратели условно голосовали за местные достопримечательности. Что касается виртуального округа, то на нем участники дистанционного голосования выбирали лучшее место отдыха в России.

Помимо тестирования в рамках мероприятия была проведена презентация «организационно-технических возможностей дистанционного электронного голосования и обсуждение перспектив его применения в условиях широкой цифровизации избирательного процесса».

ИА «Орелград»