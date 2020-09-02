Под Орлом шесть человек признались в нарушении «карантина»

Только в суде несознательные граждане обещали впредь вести себя хорошо.

Залегощенский районный суд Орловской области обнародовал данные об административной практике, связанной с пандемией. Сообщается, что за последнее время было рассмотрено сразу шесть дел об административных правонарушениях. Они были заведены в отношении местных жителей за «невыполнение правил поведения в связи с возникшими рисками распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В суде пояснили, что эти граждане проигнорировали ограничения режима повышенной готовности, введенного на территории Орловской области на основании постановления правительства региона и указа губернатора. Нарушения выразились в том, что они находились на объектах розничной торговли без средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок или респираторов

«В судебном заседании привлекаемые к ответственности лица вину в совершении правонарушений признали полностью, раскаялись в содеянном и обязались впредь соблюдать установленные правила поведения в период режима повышенной готовности», — сообщили в районном суде.

Что касается наказаний, то часть нарушителей была оштрафована, а некоторые отделались предупреждениями. Сообщается, что при вынесении решений суд учитывал не только характер и обстоятельства совершения правонарушений, но и данные о личности виновных и их имущественном положении.

ИА «Орелград»