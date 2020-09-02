В Орле нашли инопартийцев?

Суд рассмотрел дело об отмене регистрации кандидатов в депутаты горсовета.

Советский районный суд города Орла сообщил о нюансах рассмотрения довольно любопытного иска. Его подала Муниципальная избирательная комиссия областного центра, а ответчиком выступило региональное отделение политической партии «Справедливая Россия». Муниципальный избирком просил об отмене регистрации трех кандидатов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов.

Было установлено, что они были включены в заверенный список кандидатов по единому избирательному округу. Однако, по мнению избиркома, такого права они не имели, так как все трое являются членами политической партии «Единая Россия». Из материалов суда следует, что членами этой партии они стали еще в 2007-2008 годах.

Суд напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством в заверенном списке кандидатов, выдвинутом одной политической партией, не должно быть членов другой политической партии.

«Инопартийное» членство уже само по себе является основанием для отмены регистрации кандидата в депутаты. Поэтому суд удовлетворил исковые требования избиркома. Впрочем, точка в этом споре еще не поставлена, так как решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»