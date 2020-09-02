В Орле нашли подрядчика для ремонта Октябрьской

Мэрия продолжает заключать контракты на ремонт дорог-2021.

Мэрия Орла определилась в подрядчиком на ремонт улицы Октябрьской. УКХ заключило контракт с ООО «Газ ресурс». Фирма приведет в порядок участки улицы от Болховского шоссе до Пионерской и от Полесской до ландшафтного парка «Дворянское гнездо».

Улица Октябрьская – один из объектов по программе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Стоимость работ здесь составит 110 млн 850 тыс. рублей.

— Согласно условиям муниципального контракта, подрядная организация имеет право приступить к ремонту уже сейчас, однако ул. Октябрьская — масштабный объект, есть риск не успеть с укладкой выравнивающего слоя до наступления морозов. Поэтому ООО «Газ ресурс» настроено выйти на объект в следующем году, сразу с началом дорожного сезона, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. — Завершиться работы должны до 31 декабря 2021 года.

Кстати, «Газ ресурс» получил контракт на ремонт еще одного объекта по программе следующего года и уже приступил к работе. 28 августа на улице Герцена начали снимать старый асфальт. Крошку обещали использовать при ремонте улиц частного сектора.

— В ближайшее время ООО «Газ ресурс» начнут работы и на Московском шоссе (на участке от путепровода до пер. Межевого), а ООО «Дорстрой» выйдет на ремонт ул. Авиационной и ул. Спивака (на участке от ул. Комсомольской до Карачевского шоссе), — рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего по программе БКАД-2021 отремонтируют 10 участков улиц. Для семи подрядчиков уже нашли.

Что касается ремонта текущего года, чиновники рассказали, что 1 сентября УКХ приняло работы по объектам «ДорСтрой 57»: Московское и Новосильское шоссе, ул. 60-летия Октября. Сегодня, 2 сентября, приемочная комиссия оценит качество ремонта на улицах Васильевской, Розы Люксембург и 5 Августа.

ИА «Орелград»