В Орловской области рухнула добыча полезных ископаемых

Показатель работы отрасли просел примерно на 30 процентов.

Правительство Орловской области обнародовало очередной бюллетень о социально-экономическом развитии региона. Из него следует, что индекс промышленного производства в области за январь-июль текущего года составил 103,5 процента. При этом настоящим лидером в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стали обрабатывающие производства. В этой сфере ИПП за 7 месяцев текущего года достиг отметки в 106 процентов.

Однако у региональной промышленности нашлись и свои аутсайдеры. Например, объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах в сфере добычи полезных ископаемых составил всего лишь 70,8 процента к показателю аналогичного периода предыдущего года. Показатель работы в сфере водоснабжения и водоотведения по сравнению с 2019 годом снизился на 21,6 процента, в сфере обеспечения электроэнергией, паром и газом – на 4,7 процента.

В целом за отчетный период времени в Орловской области объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 77,1 миллиарда рублей, или 100,6 процента к уровню января-июля 2019 года. В обрабатывающих производствах показатели составили 67,6 миллиарда рублей и 102,2 процента соответственно.

ИА «Орелград»