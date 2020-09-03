Чиновников обладминистрации осмотрит психиатр

Служащие пройдут диспансеризацию за счет бюджета региона.

Администрация губернатора и правительства Орловской области приступила к рассмотрению заявок, поступивших от медицинских учреждений областной столицы. Ранее власти разместили извещение о закупке: из областного бюджета планируется выделить чуть более одного миллиона рублей на проведение диспансеризации в 2020 году.

Согласно техническому заданию осмотры у врачей должны пройти 275 сотрудников органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и 22 сотрудника, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Орловской области. Это примерно пятая часть общего количества работников обладминистрации.

В ТЗ подробно перечислены врачи, осмотр у которых должны пройти чиновники. В их число включены терапевт, невролог, хирург, офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, психиатр, психиатр-нарколог, а также уролог и акушер-гинеколог. В списке на прохождение диспансеризации оказалось 17 сотрудников правительства Орловской области и 189 – администрации губернатора и правительства. Остальные представляют профильные департаменты и управления обладминистрации.

Итогом обследования служащих, согласно конкурсной документации, должно стать определение соответствующей группы состояния здоровья и составление индивидуальной программы профилактических мероприятий. При составлении плана диспансеризации медучреждение должно учесть, что проходить ее в день должно не более 10-20 служащих.

ИА «Орелград»