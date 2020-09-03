Орловцам рассказали, как отказаться от ненужной страховки при оформлении кредита

3.9.2020 | 15:15 Новости, Общество

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Новшество вступило в силу с сентября.

Орловцы, которых при оформлении кредита подключили к договору коллективного страхования, теперь могут отказаться от ненужной услуги. Нововведения касаются договоров, заключенных с 1 сентября 2020 года.

— Раньше такой возможности у заемщика не было, поскольку он не являлся одной из сторон договора: ведь коллективный договор заключается между банком и страховой компанией, а клиента присоединяют к нему при оформлении кредитов или кредитных карт, — пояснили в орловском отделении ЦБ.

Сообщается, что с 1 сентября для коллективного страхования будет действовать такой же «период охлаждения», как в случае с индивидуальными договорами. То есть в течение 14 календарных дней заемщик имеет право отказаться от договора, написав заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. Если страховой случай отсутствует, кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения деньги в течение семи рабочих дней.

Правда, как и в случае с потребительским кредитом, кредитор имеет право увеличить размер процентной ставки в случае отказа от договора страхования.

— Кроме того, в случае досрочного погашения кредита, заемщик теперь имеет право вернуть себя стоимость уплаченной страховки за тот период, когда надобность в ней отпала. Страховая компания или ее агент должны будут вернуть деньги потребителю в также течение семи рабочих дней, — уточнил регулятор. — Важно понимать, что изменения вступили в силу с 1 сентября 2020 года и действуют на договоры, заключенные только начиная с этой даты.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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