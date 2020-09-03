Под Орлом неизвестный на «Ауди» устроил ДТП

В аварии пострадали два человека.

Вчера, 2 сентября около 12.30 на автодороге Тросна-Калиновка произошло ДТП. В районе 7 километра пути неустановленный водитель на «Ауди А6» врезался в попутную машину.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 58-летний водитель «Лады Калины» и его 64-летняя пассажирка получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Судя по фото с места происшествия, удар был довольно сильным: у «Калины» едва не оторвало заднее левое колесо, на двери машины заметны следы земли и трава, видимо, машина упала в кювет. Второй автомобиль с разбитым правым передним крылом также есть на фото УГИБДД. Куда делся его водитель, не сообщается.

ИА «Орелград»