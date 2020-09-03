В Орле никак не могут найти подрядчика для уборки кладбищ

Мэрия увеличила стоимость контракта почти в шесть раз и сократила объем работ.

В мэрии Орла в очередной раз пытаются найти подрядчика для уборки городских кладбищ. Предыдущие два аукциона признаны несостоявшимися: в них никто не захотел участвовать. В итоге сумма госконтракта выросла в разы, а объем работ существенно снижен. Нового подрядчика планируют найти в сентябре.

Как пояснил Артем Москвичеков, замруководителя МКУ «УКХ г. Орла», сейчас орловские кладбища убирает организация, которая работает по прямому контракту с УКХ. Его цена — 300 тысяч рублей.

Во второй половине сентября администрация города в третий раз за год объявит торги по поиску подрядчика для уборки кладбищ. Сообщается, что от победителя потребуется лишь собирать, вывозить и утилизировать отходы, в том числе – убирать стихийные свалки. Косить траву и избавляться от аварийных деревьев, как то было раньше, заказчик больше не требует. При этом, по информации Москвичекова, на новый госконтракт выделено порядка 2 млн рублей.

Как уже писал «Орелград», в марте этого года победителем аукциона на уборку городских кладбищ стала «Производственно-коммерческая фирма «Содружество». Ей город должен был заплатить по контракту 1,6 млн рублей.

При этом еще в январе 2020 года руководитель УКХ говорил, что на городские кладбища (а также скверы и парки) нет технических паспортов, а без них трудно контролировать качество уборки этих территорий. Тем, что они захламлены, возмутился мэр Орла Василий Новиков.

Напомним, в прошлом году «ПКФ «Содружество» подвинуло из сферы озеленения города муниципальный «Зеленстрой». Фирма выиграла госконтракт на 15 млн рублей на озеленение и содержание топиарных фигур в Орле. МУП на конкурс даже не вышел: у него были заблокированы счета. Примечательно, что директор МУП «Зеленстрой» депутат горсовета Юрий Козлов до 2016 года, по данным СМИ, возглавлял то самое «Содружество». Позже он заявлял, что никакого отношения к фирме не имеет.

ИА «Орелград»