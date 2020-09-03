В Орле вспомнили о трагедии в Беслане

Сегодня в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.

Сегодня, 3 сентября в России вспоминают жертв терроризма. Спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский обратился к жителям области в связи очередного годовщиной трагедии в Беслане.

— До сих пор первые числа сентября многие вспоминают со слезами на глазах. 16 лет назад, в 2004 году, в школе № 1 Беслана террористы превратили школьную линейку в несколько дней ада, которые дети, учителя и родители провели среди бомб, под дулами автоматов, без еды и воды. Тогда погибло 333 человека, из них 186 — дети. Для выживших — 3 сентября стал днём второго рождения. Для жителей страны день штурма стал Днем солидарности в борьбе с терроризмом, — напомнил Музалевский.

Также в этот день россияне вспоминают о взрывах в Москве, захвате заложников в Театральном центре на Дубровке. В страшном списке террористов — Волгоград, Воронеж, Санкт-Петербург, Каспийск, Буденновск, Владикавказ, Грозный и многие другие города.

— Мы должны помнить, что только будучи сплоченными, мы можем противостоять терроризму. Мы должны всегда быть внимательными, пресекать любое подозрительное действо, и, конечно, прививать у подрастающего поколения духовные и нравственные ценности, чувства любви, уважения и патриотизма. Только так можно противостоять экстремистским и террористическим угрозам, — выразил уверенность Музалевский.

Ранее Госдума перенесла со 2 на 3 сентября памятную дату — день окончания Второй мировой войны. Решение вызвало протест комитета «Матери Беслана». Сопредседатель организации Анета Гадиева предположила, что власти хотят «перекрыть память праздником» и «наложить историю на трагедию современности».

ИА «Орелград»