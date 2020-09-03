«За гранью моего сознания». Дочь Грешилова прокомментировала его свадьбу

Мария Соловьева заявила, что ей неинтересны детали брака ее отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Соловьёва ( Грешилова ) (@mari_o_mari) 31 Авг 2020 в 10:17 PDT

Мария Соловьева, дочь основателя «Гринна» и почетного гражданина Орловской области Николая Грешилова, прокомментировала женитьбу отца на студентке Елене Скок. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Напомним, Грешилов и Скок отпраздновали свадьбу 30 августа. По подсчетам «Орелграда», она обошлась в несколько миллионов рублей, часть из которых – гонорар знаменитого артиста Валерия Меладзе, спевшего для новобрачных. По словам Соловьевой, многие пишут ей по поводу брака Грешилова, но девушке тема «не интересна».

«Мне 32 года. У меня своя семья и жизнь. Да, есть моменты, которые мне непонятны. И да, я их не одобряю. И разница в возрасте почти в 3 раза это за гранью моего сознания. Но если мой отец сейчас счастлив, так Слава Богу. Пусть будет так. Я не смотрю эти stories, мне не интересны бюджет и модель платья. Больше актуальны для меня сейчас вопросы нашего совместного досуга и как накормить полезной едой своего сына», — написала Соловьева.

Судя по комментарию и Instagram-аккаунту дочери Грешилова, на свадьбе отца ее не было.

ИА «Орелград»