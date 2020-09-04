Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 7228

4.9.2020 | 10:23 Новости, Общество

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За сутки заболели еще 49 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 7228, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 49 человек.

Вместе с тем выздоровели 48 человек, количество выросло до 5758. Число летальных исходов не изменилось — 110.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 015 105, за сутки заболели 5110 человек, из которых 1235 переносят инфекцию без симптомов. С начала пандемии выздоровели 832 747 человек, умерли 17 649.

ИА «Орелград»

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