Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 7228

За сутки заболели еще 49 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 7228, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 49 человек.

Вместе с тем выздоровели 48 человек, количество выросло до 5758. Число летальных исходов не изменилось — 110.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 015 105, за сутки заболели 5110 человек, из которых 1235 переносят инфекцию без симптомов. С начала пандемии выздоровели 832 747 человек, умерли 17 649.

ИА «Орелград»