На уборку улиц Орла потратят 170 млн рублей

Мэрия ищет подрядчика, который будет содержать уличную сеть с осени до весны.

Администрация Орла объявила конкурс по поиску подрядчика на содержание улично-дорожной сети. Для уборки улиц с осени этого года до весны следующего предусмотрено 170 млн рублей.

Как пояснили в мэрии, действующий контракт на уборку улиц Орла заключен со «Спецавтобазой». Он истекает в конце сентября.

Конкурс по выбору нового подрядчика запланирован на 11 сентября. Крайний срок подачи заявок на участие — 10 сентября. Срок действия муниципального контракта — с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.

В обязанности победителя конкурса войдет механизированная летняя и зимняя уборка: проезжей части и тротуаров, мостов и путепроводов, остановок общественного транспорта, лестничных сходов, проездов к дворовым территориям, пояснили в мэрии. Также подрядчик должен будет заниматься сносом сухих деревьев, покосом травы и ямочным ремонтом.

ИА «Орелград»