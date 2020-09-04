Орловская чиновница и риэлтор пойдут под суд за обман детей-сирот

Сотрудника компании по торговле недвижимостью и чиновницу райадминистрации обвинили в мошенничестве.

Экс-работницу администрации Орловского района и руководителя риэлтерской компании будут судить за мошенничество с квартирами для детей-сирот. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Ущерб, который злоумышленники нанесли бюджету, оценили в сумму более 4 млн рублей.

По версии следствия, в 2015-2016 годах сотрудница администрации Орловского района сговорилась с директором одной из орловских риэлтерских компаний, чтобы «подзаработать» на закупках жилья для детей-сирот. Чиновница устроила так, что госконтракты на закупку квартир заключали именно с этой фирмой как с единственным поставщиком. При этом экспертизу стоимости жилья не проводили. В результате под видом благоустроенных квартир сиротам выдавали то, что было в наличии у риэлтора, да еще и по завышенным ценам.

— В результате противоправных действий указанных лиц были приняты в муниципальную собственность для обеспечения социально незащищенной категории граждан помещения, не соответствующие предъявляемым требованиям, стоимость которых была значительно завышена, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. — Мошенническими действиями обвиняемых областному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 4,2 млн рублей.

Риэлтора и чиновницу обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. А экс-сотрудницу администрации Орловского района будут судить еще и за использование своих полномочий вопреки интересам службы. Для возмещения ущерба бюджету прокурор также заявил гражданский иск.

После вручения обвинительного заключения дело передадут в Советский районный суд Орла.

ИА «Орелград»