Орловские чиновники выделят по 56 копеек на питание школьников

Правила организации питания учащихся утвердили в Орловском районе.

Администрация Орловского района утвердила порядок организации питания обучающихся в муниципальных школах. Сделано это было буквально в последние часы перед началом нового учебного года. Согласно документу питание будет «раздельным». Так, горячие завтраки за бюджетный счет обещаны всем ученикам 1-4-х классов.

Что касается 5-11-х классов, то питание положено определенным учащимся. Бесплатно кормить будут детей, находящихся под опекой, из малоимущих и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Остальных тоже могут обеспечить завтраками и обедами, но по желанию родителей и за их счет.

Власти утвердили и финансовое обеспечение. Так, учеников 1-4-х классов будут кормить из расчета 56,48 рубля в день на одного учащегося. Из них 55,92 рубля будет выделяться в виде субсидий из областного и федерального бюджетов, а муниципальный бюджет будет добавлять в порядке софинансирования по 56 копеек в день на каждого ученика.

Учеников 5-11-х классов будут кормить из расчета 56,48 рубля в день, однако условия софинансирования в этом случае будут иными. По 20 рублей в день на одного учащегося будет выделяться из областного бюджета, а оставшиеся 36,48 рубля будет доплачивать бюджет Орловского района. Таким образом, основная финансовая нагрузка по организации питания учеников старших классов ляжет на муниципальную казну.

ИА «Орелград»