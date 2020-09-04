Орловским детям перечислили 58 млн рублей

Приставы региона отчитались о взыскании долгов с алиментщиков.

В Орловской области за семь месяцев текущего года судебными приставами было принудительно взыскано и перечислено на содержание детей более 58 миллионов рублей. Такие сведения привели в региональном управлении ФССП России. Речь идет о долгах нерадивых родителей, которых суд обязал содержать своих детей. Далеко не все из них помнят о своем долге.

Так, по состоянию на 1 августа 2020 года, розыск должников по алиментам и их имущества проводился в рамках 643 заведенных дел. За отчетный период времени судебные приставы-исполнители составили 542 акта ареста имущества должников.

«Активно используют судебные приставы полномочия по ограничению должников в специальных правах на управление транспортными средствами, — сообщила главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — В рамках 1050 исполнительных производств неплательщики алиментов, имеющие водительское удостоверение, ограничены в указанном праве. Более 1300 должников по алиментам привлечены к административной ответственности».

Кроме того, деньги взыскивают из зарплаты должников. Сообщается, что такая мера применяется в рамках примерно 55 процентов всех исполнительных производств данной категории. Деньги начинают списывать после того, как судебный пристав направляет работодателю постановление об обращении взыскания на заработную плату.

«В бухгалтериях организаций по месту работы должников находится на исполнении более 2500 копий исполнительных документов для удержания алиментов из зарплаты, — добавили в УФССП. – По ним судебными приставами периодически, по заявлению взыскателей, а также по собственной инициативе в порядке контроля исполнения судебных актов осуществляется проверка правильности начисления и своевременность направления удержанных алиментов в адрес взыскателей».

ИА «Орелград»