Пожилых орловцев снова оставили в изоляции

Орловцы старше 65 лет могут просидеть дома весь сентябрь.

Вступили в силу очередные изменения, внесенные в указ губернатора Орловской области «О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше». Эти периоды в очередной раз продлены. Пожилым орловцам разрешили сидеть в изоляции еще как минимум по 30 сентября 2020 года. Напомним, такая мера введена в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Как и в предыдущие месяцы, областные власти разбили сентябрь на три отдельных периода самоизоляции: с 1 по 6 число, с 7 по 20 и с 21 по 30 число. Это необходимо для оформления больничных работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше. Как пояснили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ, назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов.

«Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования, — говорят в реготделении ФСС. — Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции».

В Фонде пояснили, что на больничный работники 65 лет и старше могут уйти только при наличии соответствующего решения главы региона. В данном случае губернаторский указ уже начал действовать, так что процедура соблюдена. Больничные будут выдавать на основании данных, которые работодатели в электронном виде передадут в реготделение ФСС.

«Сами работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания, — предупредили в Фонде. — Нарушение самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность».

ИА «Орелград»