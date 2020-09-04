В Орле признали незаконным взимание летом платы за отопление

Иск к поставщику ресурса подали жители Железнодорожного района.

Как сообщает Железнодорожный районный суд города Орла, спор об оплате коммунальной услуги по отоплению в летний период дошел до апелляционной инстанции. Иск еще в прошлом году подали жители многоквартирного дома. Ответчиком выступила компания, поставляющая тепло в это здание.

В своем заявлении жильцы потребовали обязать коммунальщиков произвести перерасчет. По их мнению, поставщик после окончания отопительного сезона 2018-2019 годов неправомерно продолжил выставлять им счета за тепло. Из сообщения суда со ссылкой на позицию ответчика следует, что основанием для начисления платы за отопление в летний период явилось несоответствие нормам общедомового прибора учета тепловой энергии. Оно было выявлено в ходе проверки.

Также выяснилось, что с октября по декабрь 2018 года начисление платы осуществлялось по показаниям общедомового прибора учета, а уже в январе 2019 года она была начислена по среднемесячному объему потребления тепловой энергии за отопительный период 2017-2018 годов. Причиной также было названо несоответствие общедомового счетчика установленным правилам.

Еще в конце прошлого года решением Железнодорожного районного суда города Орла в удовлетворении требований истцам было отказано. Однако они обратились в областной суд и не прогадали. Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое решение. Исковые требования жильцов были удовлетворены, а действия поставщика тепла по начислению платы за отопление за период с мая по август 2019 года были признаны незаконными. Компанию обязали произвести перерасчет платы за отопление за указанный период времени.

ИА «Орелград»