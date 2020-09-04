В Орле сотрудница банка почти 2 года обкрадывала клиента

Суд признал финансистку виновной в совершении кражи чужих денег.

Обвинительный приговор о хищении чужих денежных средств с банковского счета вынес Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которая чуть менее года назад уже была признана виновной в совершении аналогичного преступления.

Из материалов дела следует, что она являлась руководителем группы по обслуживанию юридических лиц филиала одного из столичных банков. В ее должностные обязанности входил поиск и привлечение клиентов – представителей малого и среднего бизнеса. Она должна была планировать и контролировать операционное обслуживание этих клиентов.

Ее внимание еще в сентябре 2017 года привлек индивидуальный предприниматель, открывший счет в банке. Было установлено, что вплоть до мая 2019 года сотрудница банка переводила со счета ИП на свой счет различные суммы денег. В общей сложности она похитила чуть более 300 тысяч рублей. Ее расчет строился на том, что предприниматель не сразу заметит пропажу средств, а возможно и вообще не заметит.

Однако преступление было раскрыто. Женщина полностью согласилась с предъявленным ей обвинением и заявила ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства. Суд учел прошлогодний приговор – тогда банкиршу осудили за кражу 100 тысяч рублей у клиента и наказали штрафом.

В данном случае оно было ужесточено. Подсудимую, по совокупности преступлений и путем полного сложения наказаний, приговорили к лишению свободы на 3 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Впрочем, лишение свободы суд постановил считать условным. Испытательный срок, в течение которого женщина должна доказать свое исправление и перевоспитание, составит 3 года. Кстати, суд обязал условно осужденную не менять постоянное место жительства без разрешения надзорного органа, а также запретил ей в течение испытательного срока посещать развлекательные заведения, в частности клубы, бары и рестораны.

ИА «Орелград»