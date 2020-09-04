В орловской библиотеке открылся Зал Славы

60 портретов орловских ветеранов Великой Отечественной войны теперь собраны в одной галерее.

Вчера, 3 сентября, в фундаментальной научной библиотеке ОГУ им. Тургенева открылся Зал Славы. В расположенной здесь галерее собрали 60 портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Изображения орловских воинов – от маршала до рядового – ранее уже выставляли в Центральном Доме Российской Армии и Совете Федерации.

— На всех портретах изображены жители Орла и каждого района Орловской области. Многие из них уходили на фронт 18-летними и становились Героями Советского Союза, кавалерами орденов Славы и других наград; многие воевали с первых и до последних дней войны, расписывались на немецком Рейхстаге, участвовали в парадах Победы, — рассказал в пресс-службе Орловского облсовета.

На открытии Зала Славы в библиотеке ОГУ присутствовали вице-спикер заксобрания Михаил Вдовин, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, представители общественности, студенты, жители города.

— Сегодня мы присутствуем на мероприятии, которое вновь возвращает нас к событиям Великой Отечественной войны. И хотя путь от задумки до воплощения был непрост, сегодня мы являемся обладателями истинного богатства, как в историческом, так и в художественном плане. Мы обязаны сохранить историческую память о героическом подвиге советского народа!, — сказал Вдовин.

Сообщается, что автором и идейным вдохновителем проекта является председатель правления реготделения Российского творческого союза работников культуры Александра Семенова.

ИА «Орелград»