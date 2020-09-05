Орловцам предложили выкупить имущество должников за 300 миллионов

Арестованное за долги имущество выставили на торги.

Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, в настоящий момент на реализации находится имущество должников на сумму более 300 миллионов рублей. Приобрести его может любой желающий. Речь идет об арестованном имуществе, «выкупить» которое его владельцы в установленный для этого законом срок не смогли или не успели. Выручка от продажи передается взыскателям по исполнительным производствам.

«В случае отказа гражданина от добровольного и своевременного выполнения требований исполнительного документа у судебного пристава-исполнителя есть ряд рычагов воздействия, один из них – арест имущества должника, — пояснили в управлении ФССП. — Одними из основных видов имущества, на которое часто обращается взыскание в ходе исполнительного производства, является автотранспорт, недвижимость, производственное оборудование и бытовая техника».

Все это и можно приобрести по ценам, установленным на основании независимой экспертной оценки. Торги проводятся на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Но уже в ближайшее время планируется проводить их и на электронной площадке ЭТП ТЭК-Торг.

«Для самостоятельного просмотра перечня имущества, которое находится на принудительной реализации, необходимо в блоке «Реализация и распоряжение имуществом/продажа арестованного, конфискованного и иного имущества» в расширенном поиске выбрать территориальное управление — Орловская область, и имущество, которое вас заинтересовало, — пояснили в УФССП. — По результатам поиска автоматизированная система выдаст информацию о территориальном органе, организующем работу по реализации, характеристику объекта продажи, его стоимость, сведения о реализаторе».

Также в ведомстве сообщили, что за семь месяцев 2020 года орловскими судебными приставами-исполнителями акты о наложении ареста на имущество должников были составлены в рамках более чем 1100 исполнительных производств. В ряде случаев на должников это подействовало. Чтобы не лишиться имущества, они начинали погашать свои долги.

ИА «Орелград»