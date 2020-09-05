Полтысячи орловских безработных встретились с психологами

Психологические тренинги были проведены в рамках реализации госпрограммы.

За 8 месяцев текущего года в Орловской области государственную услугу по психологической поддержке получили 478 безработных граждан. Такие данные привели в региональном управлении труда и занятости. В этом году услуга стала особенно актуальной, так как на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции количество безработных значительно увеличилось.

Так, по данным Орелстата, к началу августа 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 14,1 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 12,8 тысячи человек имели статус безработного, а 11,5 тысячи получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы составил 3,7 процента численности рабочей силы.

Как пояснили в управлении труда и занятости, психологические тренинги помогают многим обрести уверенность в себе и найти работу. Кстати, из-за пандемии коронавируса несколько изменился формат их проведения. Например, очередной тренинг состоялся в Залегощи, в нем приняли участие 30 человек. Он был организован на базе районного центра занятости населения, а провел его преподаватель ОГУ психолог Владимир Булгаков. Занятия были проведены на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Участники использовали маски и соблюдали социальную дистанцию.

«Владимир Михайлович, имея многолетнюю практику профессионального общения с безработными, сумел сразу «взять» аудиторию, — сообщили в управлении. — Люди раскрепостились и с удовольствием выполняли задания, отвечали на вопросы, участвовали в предложенных им ролевых играх, моделирующих различные жизненные ситуации. Солнечная погода способствовала хорошему настроению».

Государственная услуга по психологической поддержке направлена на повышение мотивации безработных граждан к труду, добавили в ведомстве. В той же Залегощи участники тренингов, например, нашли работу в школе и на сахарном заводе.

ИА «Орелград»