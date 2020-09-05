Стали известны условия доплат классным руководителям

Деньги будут выплачивать на основании заявок школ.

Как сообщила пресс-служба губернатора, правительство Орловской области установило ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей. Постановлением также утверждены порядок выплаты такого вознаграждения и правила предоставления городам и районам соответствующих трансфертов из областного бюджета.

Согласно документу выплаты положены только педагогическим работникам государственных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в том числе адаптированные. Такое право предоставляется учителям, на которых функции классного руководителя, причем с их же письменного согласия, возложены ежегодным приказом образовательной организации.

Вознаграждение выдается ежемесячно. Если педработник является классным руководителем в двух и более классах, ему положено не более двух выплат ежемесячного вознаграждения. Кстати, в документе подчеркнуто, что оно является составной частью заработной платы учителя.

Чтобы получить деньги, школам придется ежемесячно подавать заявки в региональный департамент образования, а тот уже будет выпрашивать их у регионального департамента финансов. Образовательным организациям ежемесячно придется отчитываться о расходовании полученных средств, поскольку те носят целевой характер и не могут быть потрачены на какие-то другие цели.

Ответственность за нецелевое использование средств, перечисленных на выплату вознаграждения, а также за недостоверность сведений в заявках несет сама школа. Если выяснится, что целевые деньги до классных руководителей не дошли, субсидии придется вернуть в областной бюджет.

ИА «Орелград»