В Орле организаторов выборов снабдили особыми блокнотами

Электронные «методички» позволят избежать технических ошибок.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, обновленную версию интерактивного рабочего блокнота разработала ЦИК. Этот продукт предназначен для членов участковых избиркомов. Впервые он был опробован в 2019 году. С учетом предыдущего опыта была разработана новая версия. Сообщается, что теперь универсальные алгоритмы действий участковой комиссии помимо выборов федерального уровня охватывают региональные и муниципальные выборы.

Презентация обновленной версии была проведена в Орле учебным центром облизбиркома в дистанционном формате. Блокнот призван помочь членам УИК в повседневной деятельности. Он содержит не только целую библиотеку различных документов, касающихся проведения выборов, но и пошаговые инструкции. Кроме того, блокнот напоминает члену УИК «о необходимости выполнения конкретных действий в определенный момент времени» и помогает в финансовой отчетности.

«Интерактивный блокнот УИК можно рассматривать как эффективный инструмент для получения оперативных сведений о ходе подготовки к выборам, — пояснили в Избирательной комиссии Орловской области. — Его правильное использование может привести к снижению вероятности ошибок при решении профессиональных ситуаций и повышению эффективности работы организаторов выборов в целом. Члены избирательных комиссий Орловской области отметили, что использование интерактивной версии позволяет всегда иметь нужную информацию под рукой не только на бумажном носителе, как было в предыдущие годы, но и в электронном виде».

Напомним, 2 сентября в Орловской области стартовало досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Воспользоваться таким правом могут те граждане, которые 13 сентября по уважительной причине не смогут прийти на участок, где они включены в список избирателей. Уважительной причиной считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другое.

Досрочное голосование организовано в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные — с 10.00 до 14.00 часов. На выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва оно продлится по 10 сентября, а на дополнительных выборах депутатов представительных органов в районах – по 12 сентября 2020 года.

ИА «Орелград»