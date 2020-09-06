Адвокат потребовал оправдания для убийцы орловского пенсионера

Облсуд в апелляции рассмотрел дело об убийстве в Мценске.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор в отношении жителя Мценского района, насмерть забившего пенсионера при совместном распитии спиртного. Об этом сообщила пресс-служба облсуда. Ранее суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 12 лет. Отбывать наказание тот должен в исправительной колонии строгого режима.

Однако адвокат осужденного подал апелляционную жалобу. Он настаивал на невиновности своего подзащитного. По его мнению, вина в убийстве не была доказана, потому что эксперт, якобы, не смог точно определить причину смерти.

Дело в том, что сожженный труп убитого пенсионера был найден в лесопосадке под Мценском. Как установили следствие и суд, подсудимый дома убил пенсионера, вспомнив небольшую обиду, после чего вывез тело за город и попытался скрыть следы преступления.

Но сторона защиты озвучила версию, согласно которой «смерть потерпевшего могла наступить в результате естественных причин, в том числе от употребления спиртного». Как пояснили в пресс-службе облсуда, апелляционная инстанция в эту версию нее поверила и не нашла оснований для изменения приговора. Назначенное наказание также было признано справедливым и соразмерным содеянному.

«По результатам рассмотрения дела Орловским областным судом приговор оставлен без изменения», — резюмирует пресс-служба облсуда.

ИА «Орелград»