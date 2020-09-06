Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 111

6.9.2020 | 10:26 Новости, Общество

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За сутки скончался еще один человек

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 111, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки скончался еще один пациент.

Вместе с тем медики подтвердили COVID-19 у 48 человек, общее число выросло до 7326. Выздоровели 5808 больных (+15 за сутки).

В целом по России количество случаев коронавируса выросло до 1 025 505, за сутки заболели 5195 человек. Из них 1156 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 840 949 человек, умерли 17 820.

ИА «Орелград»

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