Под Орлом голосовать будут в автомобиле

В Ливенском районе создали передвижной избирательный участок.

Администрация Ливенского района распорядилась о создании передвижного избирательного участка. Из постановления следует, что он образован на базе транспортного средства (автомобиля УАЗ-220695-03), находящегося в оперативном управлении БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Ливенского района».

Участок на колесах создан для организации непрерывности процесса голосования при проведении дополнительных выборов депутата Казанского сельского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2. Он будет использован в случае, если в единый день голосования 13 сентября 2020 года на стационарном избирательном участке возникнет нештатная ситуация. Например, в случае, если членов участковой избирательной комиссии придется эвакуировать.

Постановление о создании участка на колесах местные власти направят в Избирательную комиссию Орловской области и территориальную избирательную комиссию Ливенского района.

Напомним, в единый день голосования 13 сентября на территории Орловской области в 10 муниципальных районах и одном городском округе пройдут 17 избирательных кампаний, на которых будут избираться 55 депутатов представительных органов муниципальных образований. Самыми масштабными станут выборы в Орловский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»