В орловскую колонию пытались передать мобильники в шоколаде

Сотрудники УФСИН выявили замаскированную посылку с запрещенными предметами.

В Орловской области пресечена очередная попытка передачи на территорию режимного учреждения запрещенных для использования там предметов. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, речь идет об исправительной колонии №2 строгого режима. Она расположена в Ливнах.

Подозрительная посылка была выявлена при досмотре продуктовой передачи сотрудниками оперативного отдела и отела безопасности ИК-2. В частности, в ней находилось восемь мобильных телефонов, одна сим-карта, две карты памяти, два USB-кабеля, трое наушников, а также зарядные устройства и адаптер к ним.

«Данные запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом, — уточнили в управлении ФСИН. — Два телефона были спрятаны в шоколаде, шесть других телефонов — в пачках с сахаром рафинадом. В упаковках с чаем были обнаружены зарядные устройства, а в конфетах были спрятаны наушники».

Напомним, передача либо попытка передачи любым способом заключенным запрещенных предметов влечет за собой административную ответственность по ст. 19.12 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Понятно, что такое наказание вряд ли страшит тех, кто пытается передать на зону те же мобильники. Но уже скоро все может измениться. В конце 2019 году на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, предполагающий введение новой статьи в Уголовный кодекс РФ.

Авторы инициативы предлагают ввести уголовную ответственность за передачу мобильных телефонов в пенитенциарные учреждения, а также за попытку их проноса для передачи. Если законопроект будет одобрен, то уголовные дела будут возбуждать как на посетителей, передающих «неправильные» посылки, так и на работников исправительных учреждений, правозащитников, адвокатов, следователей и других официальных лиц, допускаемых на территорию колоний и следственных изоляторов.

ИА «Орелград»