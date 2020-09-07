Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 7377

За сутки заболел еще 51 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 7377, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 51 человека.

Вместе с тем выздоровели всего 14 человек, количество победивших вирус выросло до 5822. Число летальных исходов не изменилось — 111.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 030 690. За сутки диагноз подтвердился у 5185 человек, из которых 1223 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 843 277 человек, умерли 17 871.

ИА «Орелград»