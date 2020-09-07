Флигель Шаумяна в Орле будут охранять

Охранное обязательство на памятник утвердили областные власти.

Соответствующий приказ издало управление по государственной охране памятников Орловской области. Охранное обязательство утверждено на объект культурного наследия регионального значения – памятник истории «Флигель б. бронетанкового училища, в котором жил С. Шаумян».

Памятник, о котором идет речь, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сам дом был построен в XIX веке. Памятником он был признан все в том же 1977 году. До революции здесь располагался комплекс зданий кадетского корпуса. В 1925 году в нем разместились прибывшие в Орел курсанты Иваново-Вознесенской пехотной школы.

В 1930 году пехотную школу переименовали в бронетанковую школу. Первым ее начальником и стал герой Гражданской войны и известный революционер Сурен Шаумян. Требования по обеспечению ораны памятника оказались стандартными. Так, на его территории запрещено капитальное строительство объектов, изменение объемно-пространственных характеристик и проведение земляных, строительных и мелиоративных работ, если только они не связаны с сохранением самого памятника.

При этом разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

ИА «Орелград»