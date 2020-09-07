ОДСК заняла первое место в рейтинге качества жилья

7.9.2020 | 11:42 Новости, Строительство

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Материнская компания «Орелстроя» возглавила рейтинг 1 сентября

Группа компаний ОДСК, материнская структура «Орелстроя», возглавила рейтинг жилья по потребительским качествам. Об этом свидетельствуют данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

ОДСК набрала 50,45 балла и получила «пятерку» от ЕРЗ. Холдинг опередил «Зенит», «Инжилком» и «Холикон» — других крупных застройщиков Орловской области.

Средняя оценка складывается из потребительских качеств всех жилых комплексов застройщика, в которых есть продажи. Эксперты высоко отметили ЖК «Университетский», который возводится на улице Генерала Родина в Орле – он набрал 60 баллов. В плюсы комплекса отнесли автомобильную доступность в час пик (потери в пробках составляют не более 10 минут) и разнообразие общественного транспорта. Обеспеченность детскими садами и школами «осуществляется опережающими темпами», говорится в таблице.

Также к положительным моментам отнесены наличие вуза, больницы, продуктовых магазинов и крупного торгового центра неподалёку. «Университетский» получил дополнительные баллы за наличие парка и водоёма рядом.

ИА «Орелград»

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